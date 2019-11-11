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Moody's изменило рейтинг кредитоспособности государств со "стабильного" на "негативный"

Агентство ожидает изменения фундаментальных условий
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© AP Photo/Francois Mori

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's изменил прогноз по кредитоспособности мирового суверенного сектора со "стабильного" на "негативный", сообщили в пресс-службе агентства.

"Прогноз изменен со стабильного на негативный, поскольку агентство ожидает изменения фундаментальных условий, влияющих на кредитоспособность государств", - сообщили в пресс-службе.

В агентстве также отметили, что рейтинг России (рейтинг Baa3 со "стабильным" прогнозом) недавно снова был повышен до инвестиционного уровня после улучшения финансового состояния и внешнего долга страны, что укрепляет ее устойчивость к внешним шокам.

Основными причинами понижения рейтинга мирового суверенного сектора в Moody's назвали непредсказуемую политическую обстановку, замедляющийся экономический рост и ослабевание государственных институтов. Аналитики отметили, что данные будут поддерживать прогноз в течение следующих 12-18 месяцев. Непредсказуемая внутриполитическая и геополитическая обстановка замедляет рост ВВП, увеличивая экономические и финансовые риски. Прежде всего, геополитическая напряженность проявляется в торговых отношениях, в основном из-за противостояния между США и Китаем, также напряженная политическая обстановка ослабляет международные и национальные институты, не давая государствам повышать бюджетные резервы и бороться с высокой долговой нагрузкой.

Для 142 суверенных рейтингуемых государств мировая обстановка становится менее предсказуемой, на это, в частности, влияет долг США в размере $63,2 трлн, отметили в агентстве.

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