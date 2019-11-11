Минпромторг: Россия может модернизировать верфи Суэцкого канала

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россия может принять участие в модернизации верфей Суэцкого канала и построить новую верфь в Египте, сообщил Минпромторг по итогам рабочей поездки замглавы министерства Олега Рязанцева в эту страну.

"Российская сторона представила проекты по модернизации существующих верфей Суэцкого канала, а также обозначила возможности строительства новой верфи", - сообщила пресс-служба министерства.

Рязанцев в Египте встретился с руководителем администрации Суэцкого канала - вице-адмиралом Усамой Рабиа. В состав российской делегации вошли представители "Судостроительной корпорации "АК Барс", подписавшие меморандум о сотрудничестве с администрацией Суэцкого канала, и АО "Центр технологии судостроения и ремонта".

Рязанцев также обсудил с советником президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала Мохабом Мамишем сотрудничество России и Египта в сфере судостроения и судоремонта.