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Омская область возглавила рейтинг глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции

Также в тройке лидеров Воронежская и Московская области

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Омская область лидирует в рейтинге глав регионов, составленном на основе стандарта развития конкуренции по итогам 2018 года, сообщается на сайте Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

"Утвержден рейтинг глав регионов по уровню содействия развитию конкуренции на основе Стандарта развития конкуренции по итогам 2018 года. Оценка производилась на основе Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации. В тройке лидеров Омская область опередила Воронежскую и Московскую область", - говорится в сообщении.

Согласно рейтингу, Омская область поднялась на первое место с четвертого, которое занимала годом ранее. Воронежская область - на вторую строчку с 34-й, Московская область опустилась со второй на третью. Лидер предыдущих двух лет Республика Татарстан опустилась на 11-ю позицию.

По данным рейтинга, Москва, Московская, Тюменская, Томская области, Удмуртская и Чувашская Республики "отработали также уверенно, как и в прошлом периоде, но другие регионы приложили больше усилий, и результат не заставил себя ждать". В рейтинге поднялись Краснодарский, Приморский, Забайкальский, Хабаровский края, Воронежская, Нижегородская, Саратовская, Самарская, Тверская, Орловская, Ивановская, Ленинградская, Новосибирская области и Кабардино-Балкарская Республика.

Регионам рекомендуется обратить внимание на применение проектного управления при внедрении стандарта развития конкуренции, а также на дополнительные индивидуальные рынки высокотехнологичной продукции, несырьевого сектора экономики с высокой добавленной стоимостью продукции, имеющей потенциал для экспорта и импортозамещения; на развитие дополнительных индивидуальных рынков, в том числе в рамках реализации Национальной технологической инициативы и национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Кроме того, рекомендуется уделить внимание взаимодействию с регионами, с которыми имеются общие территориальные границы.

В РАНХиГС уточнили, что рейтинг составляется ежегодно с 2015 года, оценка производится на основе анализа предоставленных регионами сведений Минэкономразвития России и стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденного в 2015 году. Стандарт является инструментом для того, чтобы в регионах формировалась конкурентная среда. В среднем в 2018 году реализация мероприятий в рамках стандарта составила 73,45%, в то время как в 2017 году - 68,79% (в 2016 году - 63,23%).

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