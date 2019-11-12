"Южморрыбфлот" предлагает освободить продукцию международного промысла от двойных налогов

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноября. /ТАСС/. Поправки в законодательство, которые готовятся по поручению президента России, должны приравнять выловленную россиянами рыбную продукцию к произведенной на судах РФ в Мировом океане из иностранного сырья, это позволит отечественным производителям избежать двойного налогообложения, считает гендиректор "Южморрыбфлота" Александр Ефремов.

В беседе с ТАСС член Общественного экспертного совета по рыбному хозяйству, водным биологическим ресурсам и аквакультуре в Приморском крае отметил, что сейчас законодательство ставит российских участников международных проектов в невыгодное положение по сравнению с иностранными, и производство на судне под флагом РФ становится невыгодным. Президент Путин по итогам сентябрьской встречи с общественностью Дальнего Востока поручил правительству представить предложения об отнесении ввозимой в РФ рыбной продукции, произведенной на российских судах в районе промысла за пределами исключительной экономической зоны страны из рыбы, добытой иностранными судами, к продукции, являющейся товаром ЕАЭС. Соответствующее предложение внес в правительство "Южморрыбфлот".

"Наша компания реализовала совместно с японскими рыбаками проект, в котором их рыбаков-добытчиков субсидирует японское правительство, а мы, пользуясь технологическим превосходством плавбазы "Всеволод Сибирцев", из выловленного японцами сырья выпускаем рыбные консервы для поставки российскому потребителю. При прохождении таможни продукция была отнесена к незаконно перемещенным через границу товарам в связи с несовершенством законодательства на стадии процедуры таможенного контроля. Предложение заключается в простой вещи: сделать так, чтобы рыбопродукция, произведенная на российских судах в Мировом океане доставлялась на российскую территорию беспрепятственно, а предприятия, которые реализуют новые перспективные проекты, не наказывались двойным фискальным обложением и штрафами", - сказал Ефремов.

По его мнению, если российское производство заплатило налоги, то требовать с него второй раз пошлину как вид фискальных платежей нельзя. Это ставит российское производство при поставке на российский рынок в невыгодное положение в сравнении с иностранным. В этом случае на отечественные предприятия ложится двойная фискальная нагрузка, пошлины и налоги, в то время, как иностранные производители платят только пошлины.

История вопроса

В 2016 году пресс-служба группы компаний "Доброфлот" заявила, что 25 марта того года в отношении "Южморрыбфлота", входящего в состав группы, сотрудники правоохранительных органов и силовых структур провели "оперативно-розыскные мероприятия, связанные с изъятием документов и электронных носителей информации в головном офисе во Владивостоке, а также на плавбазе "Всеволод Сибирцев", находившейся в промысловой экспедиции в Охотском море. В офисе группы компаний оперативные мероприятия проводили около 40 сотрудников при поддержке спецподразделений ФСБ и СОБР. Одновременно с двух военных вертолетов на борт плавбазы "Всеволод Сибирцев" высадились не менее 10 сотрудников правоохранительных органов.

Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин тогда сообщил, что "на "Доброфлоте" идет проверка на предмет уклонения от уплаты таможенных платежей, не более того".

В середине 2017 года вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев заявил, что конфликты рыбопромышленников с силовыми структурами затрудняют допуск через таможенную границу российской морепродукции, выловленной и произведенной отечественными компаниями.

"Южморрыбфлот" - одно из крупнейших предприятий береговой переработки полного технологического цикла на Дальнем Востоке, основанное в 1911 году. Оно входит в группу "Доброфлот". Флот холдинга состоит из 15 рыбодобывающих судов, трех плавзаводов и пяти транспортных рефрижераторов.