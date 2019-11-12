"Известия": производители предлагают отменить ограничения по крепости пивных напитков

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Производители пива предлагают исключить ограничения по крепости пивных напитков из технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом во вторник сообщает газета "Известия" со ссылкой на материалы рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.

Производители обсуждают возможность разрешить изготавливать пивные напитки крепче установленных сейчас семи градусов. В Союзе производителей алкогольной продукции, чьи представители были одними из авторов замечаний, рассказали изданию, что такое ограничение препятствует ввозу в Россию продукции, крепость которой превышает семь градусов. По мнению пивоваров, это является ограничением конкуренции в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

Представители Союза также сообщили "Известиям", что возможные изменения в регламент уже обсуждались рабочей группой при Минфине. В пресс-службе ведомства подтвердили факт дискуссии, однако уточнили, что предложения по корректировки стандартов пока не поступали.

Согласно законодательству, пивные напитки представляют собой алкогольную продукцию с содержанием этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения пивного сусла, в размере не более 7%. В состав такого продукта должно входить пивное сусло в размере не менее 40%, вода с добавлением или без добавления зернопродуктов, сахаросодержащие продукты, хмель и (или) хмелепродукты, плодовое и иное растительное сырье, продукты их переработки, ароматические и вкусовые добавки без добавления этилового спирта.