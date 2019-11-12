Фонд "Сколково" планирует открыть представительства в странах Европы и Восточной Азии

НОВОСИБИРСК, 12 ноября. /ТАСС/. Фонд "Сколково" рассчитывает открывать систему представительств в странах Европы и Восточной Азии, сообщил ТАСС в Новосибирске председатель правления фонда "Сколково" Игорь Дроздов.

Ранее Дроздов заявлял, что в ближайшем будущем у инновационного центра появятся новые иностранные партнеры. В частности, в октябре в "Сколково" началось строительство исследовательского центра компании Phoenix Contact, идет строительство исследовательского центра японской компании Fanuc.

"Мы, полагаю, будем развивать <...> систему представительств за рубежом. У нас есть представительство в Китае, человек, который специализирован работать по Германии. Возможно, это будет по каким-то другим странам. Немного, но там, где какие-то контакты существуют с корпорациями, часто возникает потребность, чтобы кто-то был там на месте, поддерживал эти контакты <…> Я бы выделил как страны, с которыми мы активно взаимодействуем, в Азии - Китай, Южная Корея и Япония, [и] это Европа: Германия, Франция, Финляндия. Есть и экзотические примеры, но там сотрудничество носит единичный характер", - сказал Дроздов.

Кроме того, по его словам, существует широкая кооперация с зарубежными технопарками. В частности, технопарк "Сколково" является членом ассоциации технопарков и имеет контакты с десятками стран.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в сентябре 2010 года. Цель фонда - создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в таких сферах, как энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На фонд возложены функции управления инновационным центром "Сколково", деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу.