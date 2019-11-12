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Политический кризис в Венесуэле

Мадуро заявил, что экономический рост в Венесуэле начнется в 2020 году

По словам венесуэльского лидера, ожидается "замедление гиперинфляции, вызванной экономической войной"

КАРАКАС, 12 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник заявил, что экономический рост в Боливарианской Республике начнется в следующем году. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в Каракасе.

"Все данные указывают на то, что 2020 год станет годом экономического роста страны", - сказал Мадуро, чье выступление транслировалось в эфире государственного телевидения.

По словам президента, в следующем году ожидается "замедление гиперинфляции, вызванной экономической войной".

Боливарианская Республика в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Согласно оценкам ООН, страну покинули уже более 4 млн человек.

Теги
Мадуро, НиколасВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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