Малайзия намерена добиться пересмотра решения авиарегулятора США о рейтинге безопасности

СИНГАПУР, 12 ноября. /ТАСС/. Управление гражданской авиации Малайзии намерено запросить повторный аудит со стороны Федерального авиационного управления (ФАУ) США, которое понизило рейтинг безопасности авиарегулятора страны. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении руководителя ведомства Ахмада Ридзвана.

"Мы признаем некоторые недостатки в своей работе и готовы их устранить, также намерены запросить повторный аудит", - сказал он. По оценкам главы управления, "на улучшение позиций потребуется не более 12 месяцев". Он также сообщил, что объявленное в понедельник решение ФАУ касается только данного ведомства и не отразится на деятельности местных авиакомпаний, выполняющих в том числе полеты в США.

Между тем понижение категории безопасности запрещает малайзийским авиаперевозчикам увеличивать число полетов, а также открывать новые направления в Соединенные Штаты. В заявлении ФАУ указывается, что ведомство Малайзии не отвечает стандартам Международной организации гражданской авиации (ИКАО), а также работает некачественно в одной или более областях, таких как техническая экспертиза, подготовленный персонал, ведение отчетности и/или инспекционные процедуры.