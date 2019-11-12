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Сахалин просит включить создание круглогодичного дока на Итурупе в ФЦП развития Курил

Объем необходимых для строительства объекта средств пока не определен

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поручить Минвостокразвития включить строительство волнозащитного мола на Итурупе (остров Большой Курильской гряды) в федеральную целевую программу (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Курильских островов (Сахалинская область) на 2016-2025 годы". Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель правительства региона.

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Сейчас портпункт и причальные сооружения не защищены от ветров, мешающих безопасному движению рыболовецких, грузовых и пассажирских судов. Погодные условия на Итурупе не дают возможности обрабатывать суда в портпункте примерно с ноября по апрель, в связи с этим рыбоперерабатывающий комплекс "Ясный" вынужден простаивать без работы. Строительство защитного мола позволит обеспечить круглогодичную деятельность в порту и на предприятии, а также получить дополнительные налоговые отчисления и 50 новых рабочих мест.

"Валерий Лимаренко попросил включить строительство волнозащитного сооружения на Итурупе в федеральную целевую программу [развития Курил]", - сказал собеседник агентства.

Объем средств, необходимый для создания круглогодичного дока, пока не определен и находится на стадии обсуждения. Сахалинская область рассчитывает на включение строительства мола в программу, в этом случае финансирование будет вестись за счет федерального бюджета. Сроки строительства будут зависеть от решения финансовых вопросов.

В августе 2019 года Медведев во время визита на Курильские острова поручил сахалинским властям совместно с губернатором региона оценить необходимость создания круглогодичного дока на рыбопромышленном комплексе "Ясный" в селе Китовое на Итурупе. В правительстве Сахалинской области на прошлой неделе ТАСС сообщали о том, что принято решение о строительстве объекта в виде мола с северной стороны портового пункта.

Федеральное финансирование ФЦП на 2020-2022 годы планируется на уровне 339,5 млн рублей, 442,5 млн рублей и 691,4 млн рублей по годам соответственно. Из них субсидия региону на реализацию мероприятий программы составит в 2020 году 260 млн рублей, в 2021-2022 годах - 295 млн рублей ежегодно.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияЛимаренко, Валерий ИгоревичСахалинская область
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