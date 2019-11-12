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Подмосковье представит свой инвестиционный потенциал в Индии с 12 по 15 ноября

Планируется провести конференцию для индийского бизнеса, встречу с представителями правительства Нью-Дели и конфедерации индийской промышленности, а также визит на одно из предприятий компании Uflex Group

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Делегация Московской области проведет презентацию инвестиционного потенциала Подмосковья в двух индийских городах - Нью-Дели и Мумбаи - с 12 по 15 ноября, сообщила во вторник пресс-служба Министерства инвестиций и инноваций региона.

"По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева с 12 по 15 ноября 2019 года в Республике Индия пройдет серия деловых и бизнес-мероприятий, посвященных презентации инвестиционного потенциала Подмосковья. Делегацию региона возглавит заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе роуд-шоу планируется провести конференцию для индийского бизнеса, встречу с представителями правительства Нью-Дели и конфедерации индийской промышленности, а также визит на одно из предприятий индийской компании Uflex Group, которая работает в более чем 140 странах и занимается производством гибкой вакуумной упаковки.

По данным министерства, внешнеторговый товарооборот Подмосковья с Индией вырос почти на 30% за последние три года и в 2018 году составил $857,1 млн. В области зарегистрировано 10 компаний с участием индийского капитала в сферах оптовой торговли, производства пластмассовых изделий, научных исследований и рекламной деятельности. "В частности, на территории особой экономической зоны "Ступино-Квадрат" дочерняя компания холдинга Uflex Group ООО "Флекс Филмс Рус" ведет строительство завода по производству биоупаковки. Объем инвестиций превысит 5 млрд рублей, в городском округе будет создано около 150 рабочих мест, запуск запланирован на начало 2020 года", - добавил Хромов.

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