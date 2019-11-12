Курс доллара опустился до 63,79 рубля

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 63,79 рубля.

Курс евро снизился на 6,25 копейки и достиг отметки 70,4325 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,27% и составил 2969,52 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,36% и достиг отметки в 1466,04 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.