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Дефицит бюджета Якутии 2019 года планируют покрыть профицитом прошлого года

По данным опубликованного Счетной палатой РФ документа, дефицит бюджета республики составляет 3,2 млрд рублей

ТАСС, 12 ноября. Остатки средств профицитного бюджета 2018 года Республики Саха (Якутия) станут источником покрытия бюджетного дефицита, сложившегося в республике в текущем году, сообщили во вторник ТАСС в Министерстве финансов Якутии.

На прошлой неделе Счетная палата РФ опубликовала доклад об исполнении федерального бюджета регионов за январь-сентябрь 2019 года. Согласно документу, дефицит бюджета Республики Саха (Якутия) составляет 3,2 млрд рублей. В списке регионов с самыми дефицитными бюджетами также Ульяновская, Магаданская, Орловская области и Хабаровский край.

"Законом о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 год основным источником покрытия дефицита определены остатки средств государственного бюджета, сложившиеся на 1 января 2019 года в связи с исполнением бюджета прошлого года с профицитом. По состоянию на 1 октября 2019 года уровень дефицита к утвержденному объему доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) без учета объема безвозмездных поступлений находится в рамках установленных ограничений", - сказали в министерстве.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, дефицит бюджета субъекта РФ не должен превышать 15% утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

По данным властей, по итогам 2018 года бюджет Республики уточнялся четыре раза и был исполнен с профицитом в размере 10,2 млрд рублей. На 1 октября 2019 года в доходы бюджета республики зачислено 170,8 млрд рублей, расходы составили 174 млрд рублей.

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РоссияЯкутия
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