Дефицит бюджета Якутии 2019 года планируют покрыть профицитом прошлого года

ТАСС, 12 ноября. Остатки средств профицитного бюджета 2018 года Республики Саха (Якутия) станут источником покрытия бюджетного дефицита, сложившегося в республике в текущем году, сообщили во вторник ТАСС в Министерстве финансов Якутии.

На прошлой неделе Счетная палата РФ опубликовала доклад об исполнении федерального бюджета регионов за январь-сентябрь 2019 года. Согласно документу, дефицит бюджета Республики Саха (Якутия) составляет 3,2 млрд рублей. В списке регионов с самыми дефицитными бюджетами также Ульяновская, Магаданская, Орловская области и Хабаровский край.

"Законом о государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 год основным источником покрытия дефицита определены остатки средств государственного бюджета, сложившиеся на 1 января 2019 года в связи с исполнением бюджета прошлого года с профицитом. По состоянию на 1 октября 2019 года уровень дефицита к утвержденному объему доходов государственного бюджета Республики Саха (Якутия) без учета объема безвозмездных поступлений находится в рамках установленных ограничений", - сказали в министерстве.

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, дефицит бюджета субъекта РФ не должен превышать 15% утвержденного общего годового объема доходов бюджета субъекта без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

По данным властей, по итогам 2018 года бюджет Республики уточнялся четыре раза и был исполнен с профицитом в размере 10,2 млрд рублей. На 1 октября 2019 года в доходы бюджета республики зачислено 170,8 млрд рублей, расходы составили 174 млрд рублей.