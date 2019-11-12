"Транснефть" из-за технологического перерыва остановила отгрузку в Козьмино до 15 ноября

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Транснефть" приостановила отгрузку нефти на экспорт в порту Козьмино в связи с плановым технологическим перерывом, который завершится 15 ноября. Об этом сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.

"Во всех портах погода рабочая, отгрузка идет по графику. В Козьмино плановый технологический перерыв до 15 ноября. Опаздывающих танкеров нет", - сказал он.

"Прием в систему и поставки на НПЗ идут по графику, за исключением Орского НПЗ, снизившего прием по сравнению с планом поставок по отсутствию свободных емкостей", - добавил Демин.

Орский НПЗ мощностью 6 млн т в год входит в финансово-промышленную группу "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева. Выпускает бензин, реактивное, дизельное топливо и другие виды нефтепродуктов.