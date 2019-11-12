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"Яндекс.Такси" запустит специальный экотариф

Первым городом, где появится такой тариф, станет Казань

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" в ближайшее время планирует запустить специальный экологический тариф для машин, которые переведены на использование газомоторного топлива. Об этом говорится в письме-приглашении на торжественную церемонию по созданию экотарифа (есть в распоряжении ТАСС), подлинность которого подтвердили в компании.

В рамках этого тарифа заказы будут выполнять только автомобили на экологичном топливе. "Казань будет первым городом в России, где появится такой тариф", - поясняется в письме.

В нем также отмечается, что после подписания соглашения о развитии экотарифа пройдет рабочее совещание по увеличению транспортных средств, использующих метан в качестве моторного топлива.

"Машины на метане в Казани, как и в других городах, и ранее выполняли заказы сервиса, но по другим тарифам. Однако наши технологии позволяют выделить такие поездки в качестве отдельного тарифа. Для нас важно, что это даст возможность пользователям делать при заказе такси осознанный выбор в пользу топлива, не наносящего вред окружающей среде. Мы хотим привлечь внимание к защите экологии и одновременно напомнить водителям о том, что с метановым топливом они могут существенно сэкономить на топливе", - пояснили ТАСС в пресс-службе компании.

Президент России Владимир Путин в 2013 году ставил задачу вывести Россию на лидирующие позиции в мире по использованию газомоторного топлива. Тогда же было принято постановление правительства, по которому к 2020 году в российских городах-миллионниках на газомоторное топливо должно быть переведено до 50% общественного транспорта и муниципальной техники. В городах с численностью населения более 300 тыс. этот показатель должен доходить до 30%, а в населенных пунктах, где проживают свыше 100 тыс. человек, - до 10%.

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Россия
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