Роскачество создаст реестр надежных интернет-магазинов

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Роскачество намерено проверить качество сервиса в интернет-магазинах и создать реестр надежных онлайн-продавцов. Об этом говорится в сообщении организации.

Центр цифровой экспертизы Роскачества намерен объяснить потребителям, каким интернет-магазинам можно доверять, и на что обращать внимание при покупке. В этих целях будет создана платформа экспертного и общественного мониторинга. Пилотный проект будет запущен уже в ноябре, в полную силу он должен заработать в 2020 году одновременно с началом работы специализированной платформы Роскачества по оценке товаров и услуг потребителями.

Первыми проверку пройдут сайты билетных агентств, поскольку в последнее время участились случаи приобретения в интернете поддельных билетов через мошеннические сайты, отметили в Роскачестве. Если сайт интернет-магазина полностью соответствует требованиям ведомства, то ему будет присвоен максимальный балл и электронный сертификат, а также дано право на размещение виджета с оценкой Роскачества, который "станет для покупателей ориентиром и гарантией качества", сообщили в организации. При этом вторая часть проверки будет состоять из оценки качества услуг магазина потребителями.

"Знак качества в электронной торговле - это признаваемый в международной практике инструмент деловой этики для создания доверительного отношения населения к покупкам в интернете и их защиты от недобросовестных продавцов. В Европе, получая trustmark, компания принимает правила поведения на рынке, получает доступ к сервису досудебного урегулирования споров. Там же, кстати, этот знак могут получить и иностранные электронные площадки", - прокомментировал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов, слова которого приводит Роскачество.

Возможность создания системы независимой экспертизы качества товаров и услуг в интернете обсуждается уже давно, напомнил замминистра, при этом отдельные общественные объединения разрабатывали для своих членов собственные марки качества. В рамках нового проекта Роскачество будет отмечать интернет-магазины, соответствующие определенному набору требований стандартов качества, таким образом будет сформирована "некая бизнес-среда интернет-компаний, предлагающих торговый сервис на наиболее высоком профессиональном уровне, демонстрирующих лучшие торговые практики", отметил Евтухов. В высоко конкурентной среде такой проект стимулирует и других участников рынка им соответствовать, считает он.

"На первом этапе мы, разумеется, не сможем проверить по нашему строгому чек-листу все интернет-магазины, но тем не менее обратим внимание граждан на правила, которыми следует руководствоваться при проверке интернет-магазина", - отметил руководитель Роскачества Максим Протасов, которого цитирует пресс-служба.

О стандарте требований к сайтам

Для проведения исследований технический комитет Роскачества, в который входят ведущие отраслевые эксперты, разработал стандарт требований к качеству и безопасности сайтов электронной коммерции. Стандарт содержит обязательные требования к интернет-магазинам, такие как наличие политики в отношении обработки персональных данных, использование протокола шифрования HTTPS и действительного SSL-сертификата, отсутствие переводов на карты физических лиц или электронные кошельки при оплате товара, наличие информации об интернет-магазине (в частности, наименование юридического лица) и др.

Также сайты интернет-магазинов проверят на наличие контактного номера телефона, информации о режиме работы и оплате, также будет определена корректность ссылок, наличие формы обратной связи (или электронной почты) и др.

В следующем году Роскачество приступит к исследованию действующих на российском рынке интернет-магазинов самых разных категорий - одежда, обувь, косметика, книги, подарки, игрушки и пр.