Источник: ЕК предложила провести трехстороннюю министерскую встречу по газу 19 ноября

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия предложила провести новую трехстороннюю министерскую встречу РФ, ЕС и Украины по газу 19 ноября, однако подтверждение от всех участников еще не получено. Об этом сообщил ТАСС во вторник европейский источник в Брюсселе.

"В настоящий момент рассматривается 19 ноября, как дата проведения встречи, однако, она пока не подтверждена сторонами", - сказал источник.

Представители ЕС, России и Украины на газовых консультациях пока не достигли никакого прогресса по ключевому вопросу о взаимном отказе от судебных газовых исков, включая Стокгольмский арбитраж и отмену антимонопольных постановлений Киева. "По вопросу о нулевом варианте по судебным искам (который является частью пакетного решения по транзиту газа в ЕС на 2020 год - прим. ТАСС) прогресса нет. Эта тема не обсуждалась на закрытых экспертных консультациях 8 ноября и в рамках обмена письмами", - сказал источник.