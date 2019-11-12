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Источник: ЕК предложила провести трехстороннюю министерскую встречу по газу 19 ноября

По словам источника, Россия, ЕС и Украина пока не достигли прогресса по ключевому вопросу о взаимном отказе от судебных газовых исков
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© Юрий Смитюк/ТАСС

БРЮССЕЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссия предложила провести новую трехстороннюю министерскую встречу РФ, ЕС и Украины по газу 19 ноября, однако подтверждение от всех участников еще не получено. Об этом сообщил ТАСС во вторник европейский источник в Брюсселе.

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"В настоящий момент рассматривается 19 ноября, как дата проведения встречи, однако, она пока не подтверждена сторонами", - сказал источник.

Представители ЕС, России и Украины на газовых консультациях пока не достигли никакого прогресса по ключевому вопросу о взаимном отказе от судебных газовых исков, включая Стокгольмский арбитраж и отмену антимонопольных постановлений Киева. "По вопросу о нулевом варианте по судебным искам (который является частью пакетного решения по транзиту газа в ЕС на 2020 год - прим. ТАСС) прогресса нет. Эта тема не обсуждалась на закрытых экспертных консультациях 8 ноября и в рамках обмена письмами", - сказал источник.

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