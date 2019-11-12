Новак заявил, что в России к зиме не готовы 150 территориальных сетевых организаций

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Готовность к отопительному сезону не подтвердили около 150 территориальных сетевых организаций из 940 объектов, находящихся в зоне ответственности Минэнерго России. Об этом во вторник сообщил глава министерства Александр Новак на всероссийском селекторном совещании.

"До декабря все наши субъекты энергетики должны подтвердить полную степень готовности. 150 объектов - это в основном небольшие территориальные сетевые организации, которые ранее оценивались муниципальными образованиями, в настоящее время их оцениваем по методике министерства энергетики, и мы видим там ряд проблем <...> Я просил бы дать поручение руководителям субъектов РФ, чтобы на штабах рассмотрели по этим 150 объектам, и, соответственно, довели работу до конца в течение ноября месяца по степени готовности этих сетевых организаций в полном объеме", - сказал Новак, обращаясь к вице-премьеру РФ Виталию Мутко.

Министр пояснил, что в зоне ответственности Минэнерго находятся 940 объектов электроэнергетики, 83% из них подтвердили готовность работы в отопительный сезон. У оставшихся объектов есть ряд невыполненных показателей, в том числе примерно половина из них не предоставили отраслевую отчетность, добавил он.

По словам Новака, наибольшее внимание необходимо обратить на Кировскую область, Приморский край, Тверскую, Курскую, Нижегородскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую области и Ханты-Мансийский автономный округ.