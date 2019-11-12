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МИД КНР назвал "Силу Сибири" стратегическим проектом по сотрудничеству Китая и России

В декабре проект будет введен в эксплуатацию, отметили в ведомстве

ПЕКИН, 12 ноября. /ТАСС/. Восточный маршрут газопровода "Сила Сибири" является стратегическим проектом по сотрудничеству Китая и России в области энергетики. Об этом во вторник в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, комментируя сообщение о том, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин примут участие в торжественной церемонии начала работы.

"Китайско-российский восточный маршрут был согласован лидерами двух государств. Это важный стратегический проект в области энергетического сотрудничества, и он очень важен для обеих стран. В декабре этого года он будет введен в эксплуатацию, в связи с чем состоится торжественная церемония", - заявил дипломат.

В понедельник помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Си Цзиньпин в декабре в режиме телемоста примут участие в церемонии запуска газопровода "Сила Сибири".

По газопроводу "Сила Сибири" газ с месторождений Восточной Сибири (Чаяндинского в Якутии и Ковыктинского в Иркутской области) будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. Договор о восточном маршруте с китайской CNPC был подписан 21 мая 2014 года, экспортная производительность газопровода - 38 млрд куб. м в год.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКитайСи Цзиньпин
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