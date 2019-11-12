Эксперты: поколение Z готово покупать золото как инвестинструмент, а не в виде украшений

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, которых принято относить к так называемому поколению Z, воспринимают ювелирные украшения из золота с опаской из-за сомнений в их актуальности, следует из исследования потребителей, проведенного Всемирным советом по золоту (World Gold Council, WGC). Тем не менее, они готовы покупать золото в качестве инструмента для инвестирования, сообщил ТАСС директор группы исследований рынка WGC Алистер Хьюитт.

"Данные показывают, что за последние 12 месяцев самые молодые потребители - от 18 до 24 лет - несколько чаще покупали золото в виде инвестпродуктов, нежели ювелирные украшения из золота высокой пробы. Хотя молодые инвесторы из поколения Z более склонны утверждать, что они практикуют краткосрочный подход к инвестированию, обладая более высокой толерантностью к риску, у этой возрастной группы золото является третьим по популярности инвестпродуктом (после сберегательных счетов и страхования жизни) - так же, как и у всех остальных групп. Что касается украшений из золота, у молодых потребителей возникают сомнения в отношении стиля, а также они имеют более слабую эмоциональную связь с этим металлом", - пояснил он, отметив, что потребители из поколения Z в Китае, в частности, не разделяют мнение более старшего поколения о том, что "золото является наградой за успех или что ношение золота помогает выделиться из толпы".

В Китае только 40% потребителей фэшн-сегмента в возрасте от 18 до 24 лет согласны с тем, что золото может приносить удачу, тогда как среди покупателей в возрасте от 55 до 65 лет в это верят 88%, говорится в исследовании WGS. Исследование было проведено на выборке из 18 тыс. респондентов, оно посвящено обзору рынков и специфике отношения людей к золоту в Китае, Индии, Северной Америке, Германии и России. "Однако мы не наблюдаем существенной разницы между молодыми инвесторами и инвесторами старшего возраста в их отношении к золоту как к инвестиции", - подчеркнул Хьюитт.

Результаты исследования WGS показали, что 67% розничных инвесторов считают золото надежной защитой от инфляции и колебаний валютных курсов, а 61% доверяет золоту больше, чем валютам, не обеспеченным золотом. "Индустрия должна опираться на это доверие, уделяя особое внимание тем областям, где оно проявляется слабее", - полагают эксперты организации.

Что мешает покупать золото

56% опрошенных когда-либо покупали ювелирные изделия из золота высокой пробы, а 34% приобретали продукцию из платины, следует из материалов WGS. Более 38% розничных инвесторов и потребителей ранее не покупали золото, но готовы приобрести его в будущем, однако от приобретения их удерживают сомнения.

"48% потенциальных розничных инвесторов и 28% покупателей ювелирных изделий говорят о нехватке доверия как о существенном барьере. Потенциальные покупатели могут опасаться приобретения фальшивых или контрафактных слитков и монет, испытывать неуверенность в чистоте продукта или недоверие к розничным продавцам", - считают эксперты. Кроме того, две трети потенциальных покупателей признаются, что им не хватает информации для покупки золота. Также аналитики пришли к выводу, что золото проигрывает другим розничным инвестпродуктам с точки зрения онлайн-доступности, маркетинга и коммуникаций: по сравнению с 25% биржевых фондов (ETF), обеспеченных золотом, только 9% золотых монет и 6% ювелирных изделий покупаются онлайн.

Осведомленность о золоте можно повышать с помощью традиционных СМИ, финансовых консультантов, а также через социальные сети, радио и финансовые платформы - эти каналы позволяют взаимодействовать с разными типами инвесторов, считает Хьюитт. "В мире, который становится все более цифровым, все большее значение будет приобретать использование технологических платформ: в частности, автоматизированные советники по инвестициям (Roboadvisors) являются важным каналом для поиска информации для инвесторов в Китае и Индии, и потенциальное использование таких платформ будет стремительно расти в ближайшие годы", - сказал он.