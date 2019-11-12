Выход из тени, работа, воровство: эксперты не сошлись во мнении о вольной добыче золота

В конце октября вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев обсудил законопроект о добыче золота индивидуальными предпринимателями с золотопромышленниками Магаданской области. Как он сообщил по итогам совещания, представители отрасли предложили допустить к добыче золота в частном порядке всех граждан РФ.

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ученые и представители нескольких золотодобывающих регионов России выступили с идеями возрождения в стране вольной добычи драгоценного металла, что, по их мнению, позволит легализовать отрасль, в которой занята масса "черных старателей". В то же время ряд экспертов считают, что эта мера лишь увеличит объемы хищений на крупных промышленных предприятиях. О том, что за собой повлечет вольная золотодобыча, ТАСС поговорил с ее сторонниками и противниками.

"Это вопрос больше носит социальный аспект. Многие люди, которые проживают сейчас на территории Колымы, хотели бы заниматься этой работой, и заниматься официально. То есть добывать металл законным путем, сдавать его, получать за это деньги", - сказала ТАСС первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Магаданской области Елена Суранова.

Сейчас незаконная добыча золота в России карается по 191-й статье УК, "черным" старателям светят сроки до семи лет лишения свободы и большие штрафы. Однако статья предполагает нанесение ущерба на сумму, превышающую 1,5 млн рублей. Большинство нелегалов добывают гораздо меньше.

По словам директора Института горного дела, геологии и геотехнологий Сибирского федерального университета Владимира Макарова, сейчас нелегальная добыча золота процветает в золотодобывающих районах, но ее можно поставить в легальное русло. Одним из направлений может стать даже туризм, связанный с золотодобычей.

"Это сейчас ниша для процветания дикого, "черного" старательства. Люди вне закона. Кроме разрешения работы на техногенных россыпях, отвалах, надо еще решить вопрос со сдачей золота. Чтобы человек не был, мягко говоря, вне закона, найдя один-два грамма золота. В ряде стран люди как туристы могут получить [по лицензии] деляну, положить в пробирочку найденное и потом гордиться такой экзотикой. Золото - это обычный товар, и относиться к нему нужно, как к обычному товару", - сказал Макаров.

Выход из тени

Традиционно на протяжении ряда лет за вольную добычу россыпного золота выступают представители Красноярского края и Магадана - ведущих регионов в отрасли. По их словам, речь идет о непромышленной добыче, освоении участков, не интересных для большого бизнеса - уже отработанных им или малоперспективных по своим запасам.

"Очень много было предложений достойных. Одно из них касается того, чтобы предоставлять в пользование вольноприносителям не месторождения, которые содержат запасы драгоценных металлов <...>, а отходы горнодобывающего производства, отвалы и участки, которые интереса для промышленных предприятий не представляют", - подчеркнула Суранова.

Она добавила, что если разрешение на вольную добычу будет сопровождаться ужесточением ответственности за нелегальный промысел, то старателям будет выгоднее официально сдавать этот металл, а не рисковать.

В 2016 году на конференции "Сибирский плацдарм" в Красноярске представитель Северо-Енисейского района рассказывал, что с конца прошлого века в муниципалитете появилось множество "черных" старателей - люди увольнялись с предприятий и уходили в лес на заработки. Похожая ситуация в Балейском районе Забайкалья, где добыча драгоценного металла ведется уже почти 200 лет. Обилие россыпей золота ведет к его незаконной добыче кустарными способами. Такой вид заработка стал особенно популярен в районе с 1990-х годов в связи с ростом безработицы.

Депутат Александр Симановский, представляющий в Законодательном собрании края Северо-Енисейский район, сказал ТАСС, что выступал в Совете Федераций с позиций разрешения добычи золота. "Моя четкая позиция в этом направлении. Я беседовал с людьми, которые занимаются этим в Северо-Енисейском районе. Говорят, что проще сдать добытое официально, получить заработок, заплатить налоги, чем прятаться и скрываться", - подчеркнул Симановский.

Глава Балейского района Забайкалья Сергей Гальченко говорит, что сейчас предусмотренные законодательством меры ответственности не стимулируют борьбу с черными копателями - штрафы минимальные, зато доход от этой деятельности очень большой, и все добытое золото уходит в Китай.

"Все это нужно легализовать и вывести на правовой уровень, тогда мы получим инвестиции и налоги. Если все будет находиться в правовом поле, то никакого роста криминала не будет, потому что люди будут конкретно знать, что занимаются законным бизнесом, платят налоги, арендуют землю и проводят рекультивацию. Сейчас же урон, который наносят черные копатели природе, никто не восполняет - масса раскопок, незаконная рубка леса, загрязнение водоемов", - сказал ТАСС Гальченко.

Ящик Пандоры

В то же время председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин высказался против идеи вольной добычи золота. По его мнению, это откроет "ящик Пандоры".

"Это такая надуманная история, что если разрешить, то будет порядок. Не будет порядка - бардака будет больше. У нас получается при плотном федеральном контроле у крупных золотодобывающих компаний возникают проколы. И если будет разрешена бесконтрольная добыча металлов, то как мы за ними (за старателями - прим. ТАСС) уследим?", - сказал Лапшин.

Против вольной золотодобычи выступает и председатель союза старателей России Виктор Таракановский. Эксперт пояснил, что содержание золота на месторождениях, куда могут быть допущены частные старатели, составляет 0,5 грамма на кубометр песков. С учетом того, что добыча должна будет вестись вручную, без применения механизмов, а заниматься ей на каждом месторождении сможет только один человек, все вольноприносители смогут добыть там максимум 200 граммов золота за сезон. Поэтому, по мнению эксперта, введение в России вольного приноса может привести к воровству, криминализации отрасли и росту преступности в целом.

Депутат Алтайского Краевого законодательного собрания, руководитель проекта ООО "НГК Ресурс" в Хабаровском крае (золоторудное месторождение "Полянка") Валерий Гуминский сомневается, что разрешение вольноприискательства повлечет за собой рост самозанятости. По его словам, добычей золота будут заниматься, в основном, те же люди, что и сейчас. Он говорит, что большинство нелегального золота связано с воровством, а не с "черными" старателями.

"90% - воровство с промприборов или богатых участков теми людьми, которые там работают сегодня. Единицы, где-то нашли 10-15 кг, а в целом по стране может быть от 50 до 500 кг - не более", - заявил Гуминский.

Опыт истории

Россия имеет опыт вольного приискательства. Еще в 1902 году в стране был разрешен свободный оборот шлихового - добытого при промывке речного песка - золота. В Советском Союзе вольная добыча золота существовала до 50-х годов ХХ века. Разрешение на добычу золота мог получить любой человек, не имевший уголовного прошлого.

Добытое золото принимали множество золотоприемных касс. Численность старателей достигала 120 тыс. человек, они имели налоговые льготы. По оценкам историков, тогда было открыто большое количество новых месторождений, куда за старателями-одиночками заходили госструктуры, в СССР в разы выросла золотодобыча. С середины прошлого века непромышленная золотодобыча стала уголовно подсудным делом.

"Частный принос был до 1953 года. Нормально работал, никакого криминала не было. Народ добывал, сдавал, получал деньги либо боны, на которые отоваривался", - напомнил Макаров.