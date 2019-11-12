THR: отвечавший за создание телешоу топ-менеджер Apple TV+ покинул свой пост

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Один из руководителей стриминговой платформы Apple TV+ Ким Розенфельд, отвечавший за производство новых шоу и сериалов, покинул свой пост 10 дней спустя после запуска сервиса. Об этом в понедельник сообщил журнал The Hollywood Reporter.

По его информации, уход Розенфельда вызван "изменениями в структуре управления Apple TV+". При этом, как отмечает издание, он продолжит сотрудничать с Apple в качестве главы продюсерской компании Half Full Productions.

Сервис, который, по заявлению компании Apple, объединит ведущих мировых сценаристов и кинопроизводителей, запущен более чем в 100 странах. Он будет доступен в приложении Apple TV на устройствах Apple, а также на сайте tv.apple.com и на некоторых смарт-телевизорах Samsung. Оригинальные фильмы и сериалы Apple TV+ будут показываться без русского дубляжа, но с субтитрами. Платформа предлагает пользователям семидневный пробный период, по истечении которого стоимость подписки в России составит 199 рублей в месяц.

В конце августа стало известно, что Apple потратила на производство контента для своего стримингового сервиса более $6 млрд. При этом ее главный конкурент - компания Netflix - в прошлом году израсходовал на контент около $12 млрд.

Сейчас Netflix лидирует в сегменте потокового видео - на нее подписаны более 158 млн человек. У платформы есть ряд конкурентов, включая Hulu, которым пользуются 28 млн человек. В ноябре 2019 года свой стриминговый сервис представит компания Disney, а на весну 2020 года намечен запуск сервисов Peacock телекомпании NBC, а также HBO Max холдинга WarnerMedia.