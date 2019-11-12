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ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%

Рефинансирование ипотеки доступно по ставке 9%
Описание
© Андрей Махонин/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. ВТБ снизил ставки по всей линейке ипотечных продуктов на 0,4 процентного пункта, до 8,6% годовых. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

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"С 12 ноября ВТБ улучшает условия выдачи ипотечных кредитов и снижает ставки по всей продуктовой линейке на 0,4 п.п. Теперь кредит на готовое и строящееся жилье можно оформить по ставке от 8,6% годовых", - говорится в сообщении.

Рефинансирование ипотеки теперь доступно по ставке 9%.

Глава банка Андрей Костин подчеркнул, что за год ВТБ снижает ставки уже в четвертый раз. "Рассчитываем, что к концу года средняя ставка по ипотеке в ВТБ составит уже менее 9%. Это позволит нам в 2020 году вплотную приблизиться к уровню в 8%, обозначенному президентом России", - отметил Костин, слова которого приводит пресс-служба банка.

По итогам десяти месяцев 2019 года ипотечный портфель ВТБ увеличился на 16% и достиг 1,63 трлн рублей.

Теги
РоссияКостин, Андрей Леонидович
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