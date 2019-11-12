Wintershall Dea не получала претензий от Польши по делу о "Северном потоке - 2"

АБУ-ДАБИ, 12 ноября. /ТАСС/. Германская Wintershall Dea не получала претензий со стороны польского антимонопольного регулятора, который недавно оштрафовал французскую Engie за недостаточное сотрудничество в расследовании по "Северному потоку - 2" на €40 млн. Об этом российским журналистам сказал глава Wintershall Dea Марио Мерен в кулуарах нефтегазовой конференции ADIPEC в Абу-Даби.

"Польский регулятор не штрафовал Wintershall Dea. Мы сотрудничали с ними с самого начала процесса, и отвечали на те запросы, которые получали от них", - сказал он.

Мерен заявил, что проект "Северный поток 2" будет завершен до конца этого года. "Разрешение Дании - это последнее звено, теперь проект имеет все допуски. Если не ошибаюсь, датская часть [составляет] 140 км, то есть для двух веток это 280 км. Я очень уверен, что строительные работы будут завершены в этом году", - сказал он. При этом Мерен затруднился назвать сроки начала прокладки по датскому участку.

Он добавил, что погодные условия на Балтике с приближением зимы становятся более сложными, но этот фактор учитывается в графике строительства.