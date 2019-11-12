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Станцию для приема цифрового ТВ построят на Соловках после согласования с ЮНЕСКО

На Соловецком архипелаге прием цифрового ТВ осуществляется через спутник, наземного канала нет

АРХАНГЕЛЬСК, 12 ноября. /ТАСС/. Станцию с возможностью приема сигнала цифрового телевидения построят на Соловках после согласования с ЮНЕСКО. Об этом во вторник говорится в сообщении пресс-службы администрации Архангельской области.

"На сегодняшний день <…> получено положительное заключение, подтверждающее безопасность предполагаемой к строительству станции для объектов исторического и культурного наследия архипелага. Документ направлен в Министерство культуры РФ. Следующим этапом станет согласование объекта с экспертами ЮНЕСКО. При получении положительного заключения с их стороны к строительству можно будет приступать незамедлительно", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе областного министерства связи и информационных технологий, на Соловецком архипелаге прием цифрового ТВ осуществляется через спутник, наземного канала нет. "Цифровое телевидение на Соловках смотрят через спутник, необходимые комплекты оборудования на архипелаг были доставлены", - добавили в пресс-службе.

На Соловецких островах проживает около тысячи человек, более 20 тысяч человек в год посещают архипелаг как туристы и паломники.

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