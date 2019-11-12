Путин проведет встречи с главой Росфинмониторинга и президентом РАН

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет во вторник ряд рабочих встреч и будет готовиться к поездке в Бразилию на саммит БРИКС, который пройдет 13-14 ноября. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер встретится, в частности, с руководителем Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. "Недавно Россия отчитывалась по линии ФАТФ, по итогам [этого отчета] будет доклад президенту", - сказал Песков, говоря о повестке дня встречи.

Представитель Кремля напомнил, что в Российской академии наук начинается общее собрание РАН, за которым последуют выборы новых членов академии. "Поэтому сегодня с президентом академии наук [Александром] Сергеевым также Путин проведет рабочую встречу, чтобы войти в курс дела по упомянутым процессам", - отметил Песков.