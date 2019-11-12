Матвиенко: государство заинтересовано в развитии корпоративной благотворительности

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила рост расходов крупных российских компаний на благотворительность и подчеркнула, что государство заинтересовано в развитии корпоративных программ социальной направленности.

"И в России, и во всем мире огромную роль в развитии и продвижении социальных проектов играет бизнес. К счастью, от года в год растет понимание того, что крупные компании не должны замыкаться только на коммерческих интересах, что обязательно должны быть социальные проекты, социальные программы, пришло понимание, что ресурсы компаний могут быть направлены на благотворительные цели, на поддержку нуждающихся", - сказала Матвиенко на встрече с женщинами - лидерами корпоративной благотворительности.

Она привела данные социологических исследований, согласно которым 56% глобальных компаний за последние три года увеличили затраты на этом направлении. "Расходы крупных отечественных предприятий на благотворительность за этот период выросли на 13%, что, на мой взгляд, убедительно говорит о возросшей социальной ответственности, культуре бизнеса", - подчеркнула спикер Совфеда.

По ее словам, сегодня в России работает более 20 корпоративных благотворительных фондов, более 150 компаний помимо профильной деятельности системно занимаются социальными вопросами. "Государство абсолютно точно заинтересовано в развитии таких инициатив и готово создавать для этого необходимые условия, для реализации таких проектов", - отметила Матвиенко.