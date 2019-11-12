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Предприниматели Удмуртии в 2020 году посетят с бизнес-миссией Германию, Францию и ОАЭ

Глава республики Александр Бречалов также уточнил, что в случае, если у предпринимателей сформируется запрос на другие поездки, их могут организовать

ТАСС, 12 ноября. Предприниматели из Удмуртской Республики в 2020 году примут участие в бизнес-миссиях, которые будут организованы в том числе в Германию, Францию и Объединенные Арабские Эмираты, сообщил журналистам глава региона Александр Бречалов.

"Это Объединенные Арабские Эмираты, это Беларусь, это Шанхай и Пекин - осенью, Алма-Аты и Бишкек, Мюнхен, Франция и еще Баку в планах. Это то, на что уже сформирован запрос от предпринимателей. Это то, что утверждено на следующий год с моим участием", - сказал Бречалов.

Он также уточнил, что в случае, если у предпринимателей сформируется запрос на другие поездки, их могут организовать. "Это не процессная вещь, это не знакомство, посмотреть, что происходит в стране, это конкретные форумные экспозиционные площадки, которые мы выбираем под запросы нашего бизнеса", - добавил глава региона.

Бречалов также отметил, что у предпринимателей существует большой интерес к сотрудничеству с Казахстаном и Азербайджаном. Во втором случае у предприятий республики "сформирован огромный кластер по нефтегазовому оборудованию", а с Белоруссией глава региона надеется на развитие взаимной интеграции в сфере агропромышленного комплекса.

Ранее глава республики после презентации экспортного потенциала республики дипломатическому корпусу МИД и министру иностранных дел Сергею Лаврову рассказал, что в 2020 году Удмуртию посетят послы 20 стран. Пресс-служба главы и правительства Удмуртии сообщала, что планируется увеличить объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров до $550 млн к 2024 году в рамках реализации нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", при этом объем несырьевого экспорта в республике по итогам 2018 года вырос на 94% и составил почти $380 млн.

Теги
ОАЭГерманияРоссияФранцияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртия
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