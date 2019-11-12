Госдума приняла во II чтении проект о международных фондах на о. Русский и о. Октябрьский

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий возможность создания международных фондов в специальных административных районах (САР) на острове Русский в Приморском крае и острове Октябрьский в Калининградской области. Документ был инициирован группой депутатов от различных фракций нижней палаты парламента - Михаилом Бугерой ("Единая Россия"), Владимиром Блоцким (КПРФ), Сергеем Крючеком ("Справедливая Россия") и другими.

Действующий режим САР - особый правовой режим для редомицилированных иностранных компаний - распространяется только на коммерческие компании. По мнению авторов законопроекта, было бы целесообразно распространить подобный режим также и на некоммерческий сектор экономики.

Для устранения существующих пробелов в правовом регулировании САР законопроект предусматривает возможность создания на их территории таких некоммерческих организаций, как международные фонды. Фондом, зарегистрированным в порядке редомициляции, может стать иностранное унитарное юридическое лицо, учредители которого не являются его участниками и не имеют в нем прав членства, созданное в целях осуществления управленческих, социальных или иных функций некоммерческого характера и принявшее решение об изменении своего личного закона при условии, что такое иностранное юрлицо зарегистрировано (создано) в государстве, которое является членом или наблюдателем ФАТФ или членом Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл).

Фондом, зарегистрированным в порядке инкорпорации, является зарегистрированное на территории специального административного района унитарное юрлицо, созданное участником САР или иностранным юрлицом в целях владения или управления активами на территории нескольких государств, в том числе на территории РФ, а также осуществления уставной деятельности в целях осуществления управленческих, социальных или иных функций некоммерческого характера. Имущество фонда может состоять из любых объектов гражданских прав, включая иностранные ценные бумаги и финансовые инструменты, не допущенные к публичному обращению на территории РФ.

Документ устанавливает порядок регистрации международных фондов, особенности организации деятельности, осуществления отчетности, а также особенности государственного контроля за деятельностью международных фондов. Правом проведения документарных проверок, предметом которых будет являться соответствие деятельности фонда его целям, наделяется Минюст.

"Возможность редомициляции НКО положительным образом скажется на привлекательности САР как правового режима ведения коммерческой и общественно-полезной деятельности", - указывают авторы документа.

Поправки ко второму чтению

Поправками ко второму чтению регламентирован порядок предоставления отчета международных фондов о своей деятельности - они будут обязаны представлять его в управляющую компанию. Если речь идет о фонде, учредителями которого не являются иностранцы, иностранные юрлица или лица без гражданства, который не получает имущество и денежные средств от иностранных источников и доходы которого составили менее 3 млн рублей за год, то вместо отчета он представляет в управляющую компанию заявление о продолжении своей деятельности с приложением документов, подтверждающих соответствие предусмотренным условиям.

Учредителями международного фонда не смогут быть физические лица, кредитные и некредитные финансовые организации, операторы платежных систем или услуг платежной инфраструктуры. Госрегистрация международного фонда не будет облагаться госпошлиной.