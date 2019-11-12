Рекордный урожай винограда собран в Севастополе в 2019 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Аграрии Севастополя завершили сбор винограда, собрав рекордный объем ягоды за последние пять лет - более 21,7 тыс. тонн, сообщила пресс-служба городского правительства.

"Валовый сбор винограда в Севастополе завершен с рекордным показателем за последние пять лет. Сельскохозяйственными предприятиями убрано более 21,7 тыс. тонн, что на 13,6% превышает итоговый результат 2018 года. К примеру, в 2015 году валовый сбор винограда составлял всего 13,5 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Средняя урожайность винограда выросла до 52,62 центнера с га, что выше показателя прошлого года на 17,9%. В 2015 году этот показатель составлял 29,7 центнеров с га.

Отмечается, что роста урожайности винограда из года в год удается достичь благодаря государственной поддержке, выделяемой на закладку и уход за многолетними насаждениями. Объемы урожая в Севастополе растут ежегодно с воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

В 2018 году на предприятиях Севастополя было собрано более 19 тыс. тонн этой ягоды. Виноградарство и виноделие входят в число приоритетных для Севастополя отраслей экономики. Общая площадь плодоносящих виноградников в регионе превышает 4 тыс. га, работают около 20 виноделен, при этом терруар Севастополя по своим характеристикам сравним с такими районами, как обладающие мировой известностью Бордо или Бургундия.