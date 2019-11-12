Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Рекордный урожай винограда собран в Севастополе в 2019 году

Средняя урожайность винограда выросла до 52,62 центнера с га

СЕВАСТОПОЛЬ, 12 ноября. /ТАСС/. Аграрии Севастополя завершили сбор винограда, собрав рекордный объем ягоды за последние пять лет - более 21,7 тыс. тонн, сообщила пресс-служба городского правительства.

"Валовый сбор винограда в Севастополе завершен с рекордным показателем за последние пять лет. Сельскохозяйственными предприятиями убрано более 21,7 тыс. тонн, что на 13,6% превышает итоговый результат 2018 года. К примеру, в 2015 году валовый сбор винограда составлял всего 13,5 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Средняя урожайность винограда выросла до 52,62 центнера с га, что выше показателя прошлого года на 17,9%. В 2015 году этот показатель составлял 29,7 центнеров с га.

Отмечается, что роста урожайности винограда из года в год удается достичь благодаря государственной поддержке, выделяемой на закладку и уход за многолетними насаждениями. Объемы урожая в Севастополе растут ежегодно с воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.

В 2018 году на предприятиях Севастополя было собрано более 19 тыс. тонн этой ягоды. Виноградарство и виноделие входят в число приоритетных для Севастополя отраслей экономики. Общая площадь плодоносящих виноградников в регионе превышает 4 тыс. га, работают около 20 виноделен, при этом терруар Севастополя по своим характеристикам сравним с такими районами, как обладающие мировой известностью Бордо или Бургундия.

Теги
РоссияСевастополь
Реклама на ТАСС
"Мегафон" ведет переговоры о продаже сотовых вышек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС