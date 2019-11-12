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В СФ считают, что проект о снижении пенсионного возраста для жителей ДФО вряд ли реализуем

Выдергивать из всего разнообразия географических особенностей страны только Дальний Восток было бы нелогично, считает сенатор Валерий Рязанский

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский считает, что законопроект о возвращении для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО) "старого" возраста выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин - вряд ли удастся реализовать.

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"Вряд ли эта законодательная инициатива найдет поддержку в правительстве и во всем депутатском корпусе. Выдергивать из всего большого разнообразия географических особенностей страны только Дальний Восток было бы нелогично, потому что есть еще арктическая зона страны, там есть проблемные территории с аналогичными, может, даже более трудными, условиями проживания и деятельности. Говорить о том, чтобы выделить отдельный округ, мне кажется, это вряд ли удастся, а если рассматривать все территории, то это совсем другие ресурсы, не одна сотня миллиардов рублей, которые нужны в пенсионную систему", - сказал Рязанский.

Он добавил, что не так давно вступили в силу решения об изменении пенсионного законодательства, которые были предметом "достаточно горячих дискуссий". По мнению сенатора, все споры по изменению пенсионного законодательства в данный момент улеглись, "желательно бы не трогать эту конструкцию в обозримое время".

"Мне кажется, что из всего объема вопросов качества жизни людей в регионах выделять только проблему пенсионного обеспечения было бы неправильно. Здесь все-таки нужно решать большую гамму вопросов: перспективы, возможности карьерного роста молодежи, получение квалифицированного образования, создание условий для жизни, вопросы здравоохранения, заработной платы и так далее", - подчеркнул Рязанский.

Как сообщила во вторник газета "Известия", глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов подготовил и направил в правительство законопроект, предусматривающий возвращение для жителей Дальнего Востока возраста выхода на пенсию в 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. По данным издания, в кабмине документ в таком виде не поддержали. Согласно финансово-экономическому обоснованию, на реализацию проекта потребуются дополнительные ассигнования из федерального бюджета в объеме 16,2 млрд рублей, однако источники и порядок финансирования нового вида расходных обязательств не определены, говорится в документе за подписью вице-премьера РФ, главы аппарата правительства Константина Чуйченко, который цитирует издание.

Президент Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон об изменении пенсионной системы. Законом устанавливается увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 60 лет для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.

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