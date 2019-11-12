Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Мегафон" ведет переговоры о продаже сотовых вышек

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Мегафон" нашел потенциальных покупателей для своей башенной инфраструктуры и ведет с ними переговоры, заявила ТАСС член совета директоров мобильного оператора Анна Серебряникова.

"Параметры сделки сказать не могу, сделка пока не готова. Есть конкретные покупатели. Сейчас идут переговоры", - сказала она, отвечая на вопрос о том, планирует ли "Мегафон" продавать сотовые вышки.

8 ноября газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров, сообщила о том, что "Мегафон" ведет переговоры с несколькими компаниями о продаже более 16,5 тыс. сотовых вышек, выделенных в "Первую башенную компанию" ("Мегафон" владеет на 100%). По информации издания, актив оценивается в 85-95 млрд руб., в его приобретении заинтересованы, в частности, "Русские башни", "Вертикаль" и "Сервис-телеком".

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Рекордный урожай винограда собран в Севастополе в 2019 году
Средняя урожайность винограда выросла до 52,62 центнера с га
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС