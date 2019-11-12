"Мегафон" ведет переговоры о продаже сотовых вышек

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Мегафон" нашел потенциальных покупателей для своей башенной инфраструктуры и ведет с ними переговоры, заявила ТАСС член совета директоров мобильного оператора Анна Серебряникова.

"Параметры сделки сказать не могу, сделка пока не готова. Есть конкретные покупатели. Сейчас идут переговоры", - сказала она, отвечая на вопрос о том, планирует ли "Мегафон" продавать сотовые вышки.

8 ноября газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к сторонам переговоров, сообщила о том, что "Мегафон" ведет переговоры с несколькими компаниями о продаже более 16,5 тыс. сотовых вышек, выделенных в "Первую башенную компанию" ("Мегафон" владеет на 100%). По информации издания, актив оценивается в 85-95 млрд руб., в его приобретении заинтересованы, в частности, "Русские башни", "Вертикаль" и "Сервис-телеком".