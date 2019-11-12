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Выработка атомной энергии в Хайнане превысила рекордные 8 млрд кВт ч

Бесперебойные поставки электричества населению провинции осуществляет HNP, которая руководит работой АЭС с двумя энергоблоками в уезде Чанцзян на западе Хайнаня

ХАЙКОУ /Китай/, 12 ноября. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань за первые 10 месяцев текущего года поставила абсолютный рекорд по выработке атомной энергии. Как сообщило управление науки и техники острова, данный показатель впервые в истории превысил в годовой отчетности 8 млрд кВт-часов.

"С самого начала, когда местная АЭС была только запущена в эксплуатацию, Хайнань постоянно демонстрировал положительные показатели в области атомной энергетики. Работа станции способствует непрерывному экологически чистому развитию зоны и порта свободной торговли нашей провинции", - отметил представитель Атомной энергетической компании (HNP) Хайнаня.

По его словам, администрация острова намерена развивать экологичные ТЭС, которые наравне с атомной энергетикой будут играть ключевую роль при удовлетворении потребностей острова в электроэнергии.

Согласно официальной статистике, выработка атомной энергии на Хайнане в 2016 году составила 6 млрд кВт-час, в 2017-м этот показатель увеличился до 7,45 млрд кВт-час, а в 2018 году возрос до 7,71 млрд кВт-час. Бесперебойные поставки электричества населению провинции осуществляет HNP, которая руководит работой АЭС с двумя энергоблоками в уезде Чанцзян на западе Хайнаня.

По данным Китайской ассоциации атомной энергетики, в КНР действуют 47 реакторов, совокупная годовая мощность которых превышает 48,75 тыс. МВт. С января по сентябрь они выработали 253,53 млрд кВт-часов - это чуть больше 4,7% общего объема электроэнергии, произведенной в Китае за соответствующий период.

Теги
КитайХайнань
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