Дума может установить классифицирующие признаки для наделения СМИ статусом иноагента

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Поправки ко второму чтению резонансного законопроекта, направленного на регулирование деятельности зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе предусматривают введение классифицирующих признаков, по которым организация или частное лицо может быть наделены таким статусом. Об этом сообщил во вторник журналистам председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

Политик, слова которого приводит его пресс-служба, напомнил, что во вторник завершен прием поправок к данной инициативе. "Всего со стороны руководителя комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева и руководителя временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Аркадьевича Климова поступило 10 поправок", - уточнил он.

В частности, "предлагается установить классифицирующие признаки, по которым организация или частное лицо может быть признано лицом, выполняющими функции иностранного агента, определяется ведомство, ведущее реестр иносми-иноагентов и лиц, выполняющих функции иностранного агента, а также устанавливаются органы государственной власти, ответственные за принятие решения о включении в этот реестр".

Законопроект планируется рассмотреть на заседании комитета Госдумы 13 ноября, заключил Левин.

О законопроекте

В конце 2017 года в РФ был принят закон о СМИ, выполняющих функции иностранных агентов. Он позволяет признавать средство массовой информации иноагентом, если оно получает финансирование из-за рубежа. В развитие и дополнение этого закона Госдума 12 января 2018 года приняла в первом чтении законопроект, который обязывает СМИ, выполняющие функции иностранного агента, для работы в России учреждать российское юридическое лицо, а также позволяет признавать СМИ-иноагентом физическое лицо. Это стало ответом на требование минюста США к RT America - американскому филиалу российской телекомпании - зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах.

В прошлую пятницу глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что законопроект находится в высокой степени готовности и может быть принят до конца года.

Как пояснила ТАСС первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова, иностранным СМИ, выполняющим функцию иностранного агента, могут быть признаны физические лица, в случае если они распространяют информационные материалы и получают вознаграждение от иностранных структур. В действующем сейчас законодательстве иностранными СМИ - иноагентами могут быть признаны лишь иностранные юридические лица или иные иностранные структуры. Они обязаны осуществлять свою деятельность на территории России только через российское юридическое лицо и маркировать свою информационную продукцию "иностранный агент".

Кроме того, отметила Бокова, предполагается, что в результате реализации этого законопроекта в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, который ведет Министерство юстиции РФ, появится возможность вносить данные физических лиц и российских юридических лиц, если они сотрудничают с иностранными СМИ, выполняющим функции иноагента и получают от них финансирование. Одновременно парламентарии работают на сопутствующим законопроектом, который устанавливает штрафные санкции для не выполняющих требования законодательства иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, или учрежденных ими юридических лиц.