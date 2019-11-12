Калужская область лидирует среди регионов России по доле наукоемких производств в ВРП

КАЛУГА, 12 ноября. /ТАСС/. Доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме валового регионального продукта (ВРП) в Калужской области увеличилась до 36%. По этому показателю регион вышел в лидеры в РФ, сообщил губернатор Анатолий Артамонов во вторник в Калуге на выездном заседании комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Что касается нашей экономики, то 36% валового регионального продукта занимает высокотехнологичная и наукоемкая продукция, это лучший показатель в стране. И мы дальше стараемся в вопросах привлечения инвестиций на территорию Калужской области привлекать такие проекты, которые подвигали бы жителей нашей области получать более высокий уровень образования и квалификации", - сказал Артамонов.

По данным агентства регионального развития Калужской области, в 2016 году доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в ВРП составляла 34,4%. Повышению объема способствовало открытие в 2018 году производства новых видов промышленной продукции, в том числе имплантов, реагентов для генетической идентификации, медицинских сканеров для ультразвукового обследования, лекарственных препаратов, модификаций марок легковых автомобилей.

Наукоемкие и высокотехнологичные проекты, по информации агентства, реализуют преимущественно на территории 12 индустриальных парков и в двух особых экономических зонах. "С 2006 года в Калужской области открыто 112 новых предприятий, создано более 30 тыс. рабочих мест. В том числе девять новых производств начали работать в 2018 году", - отметили в пресс-службе агентства.