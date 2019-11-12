Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Калужская область лидирует среди регионов России по доле наукоемких производств в ВРП

Наукоемкие и высокотехнологичные проекты в регионе реализуют преимущественно на территории 12 индустриальных парков и в двух особых экономических зонах

КАЛУГА, 12 ноября. /ТАСС/. Доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в общем объеме валового регионального продукта (ВРП) в Калужской области увеличилась до 36%. По этому показателю регион вышел в лидеры в РФ, сообщил губернатор Анатолий Артамонов во вторник в Калуге на выездном заседании комитета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Что касается нашей экономики, то 36% валового регионального продукта занимает высокотехнологичная и наукоемкая продукция, это лучший показатель в стране. И мы дальше стараемся в вопросах привлечения инвестиций на территорию Калужской области привлекать такие проекты, которые подвигали бы жителей нашей области получать более высокий уровень образования и квалификации", - сказал Артамонов.

По данным агентства регионального развития Калужской области, в 2016 году доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в ВРП составляла 34,4%. Повышению объема способствовало открытие в 2018 году производства новых видов промышленной продукции, в том числе имплантов, реагентов для генетической идентификации, медицинских сканеров для ультразвукового обследования, лекарственных препаратов, модификаций марок легковых автомобилей.

Наукоемкие и высокотехнологичные проекты, по информации агентства, реализуют преимущественно на территории 12 индустриальных парков и в двух особых экономических зонах. "С 2006 года в Калужской области открыто 112 новых предприятий, создано более 30 тыс. рабочих мест. В том числе девять новых производств начали работать в 2018 году", - отметили в пресс-службе агентства.

Теги
Артамонов, Анатолий ДмитриевичРоссияКалужская область
Реклама на ТАСС
На Украине цена на газ для населения в ноябре увеличилась на 14,7%
С учетом всех надбавок окончательная стоимость газа составит $240, сообщил "Нафтогаз"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС