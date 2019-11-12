Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз говядины на кости из ЕАЭС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Россельхознадзор отменил ограничения на ввоз говядины на кости и крупного рогатого скота (КРС) с предприятий Евразийского экономического союза (ЕАЭС), отвечающих требованиям безопасности по губкообразной энцефалопатии, сообщает ведомство.

"С 4 ноября возобновляются поставки из стран - членов ЕАЭС в Российскую Федерацию продукции с предприятий, отвечающих требованиям безопасности по губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота", - отмечается в материалах.

Россельхознадзор весной 2019 года ввел временные ограничения на ввоз говядины на кости и крупного рогатого скота из стран, не имеющих официального статуса Международного эпизоотического бюро по губкообразной энцефалопатии, в том числе из Белоруссии. В 2018 году поставки говядины на кости занимали около 90% в общем объеме экспорта белорусской говядины в Россию.