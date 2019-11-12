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На оборудование новой канатной дороги на курорте "Ведучи" в Чечне направят 4,2 млрд рублей

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 15 ноября

ГРОЗНЫЙ, 12 ноября. /ТАСС/. Более 4 млрд рублей планируется направить на оборудование пассажирской подвесной канатной дороги на горнолыжном курорте "Ведучи" в Чеченской республике, следует из документации электронного аукциона, размещенной на портале госзакупок.

Как следует из документов закупки, конкурс на поставку высокотехнологичного оборудования канатной дороги для всесезонного туристско-рекреационного комплекса "Ведучи" объявлен АО "Курорты Северного Кавказа", максимальная стоимость контракта составляет 4,2 млрд рублей, источником финансирования является федеральный бюджет. Поставки всего оборудования и инструментов, согласно информационной карте электронного аукциона, должны быть завершены до сентября 2022 года. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 15 ноября.

В октябре Главгосэкспертиза одобрила проектно-сметную документацию на строительство канатной дороги VL1 до отметки 2108 м на всесезонном курорте "Ведучи". Согласно проекту, канатная дорога будет иметь длину 4400 м, 30 кабин вместимостью 32 пассажира каждая. Пропускная способность дороги составит 2,4 тыс. человек в час.

Курорт "Ведучи" открылся 26 января 2018 года. На его территории оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта созданы летний кинотеатр, велопрокат, детская зона отдыха, площадки для командных игр и другие виды активного отдыха. К 2025 году на территории комплекса планируется построить 17 горнолыжных трасс различной степени сложности общей протяженностью 16,5 км, семь из которых появятся к 2022 году. В гостиницах за счет средств частных инвесторов будет создано порядка 2 тыс. мест.

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