Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РЖД планируют в течение двух лет подготовить новую систему тарифов

Холдинг намерен ввести ее в 2026 году

НОВОСИБИРСК/БАРНАУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров во время совещания, посвященного проекту финансового плана и инвестиционной программы РЖД на 2020 год попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева дать РЖД поручение подготовить в течение двух лет новую систему грузовых железнодорожных тарифов госкомпании.

По словам Белозерова, ввести ее в таком случае можно было бы уже в 2026 году.

"Сама система тарифообразования с нашей точки зрения устарела. И я неоднократно докладывал, что у нас существует перекрестное субсидирование. Мы просили бы дать нам поручение в течение двух лет подготовить новую систему расчета стоимости услуг на жд-перевозки, согласовать их со всеми участниками рынка, доложить в правительство и ввести с 2026 года, поскольку традиционно существует вопрос, что решения принимаются быстро, они непонятны грузоотправителям. Здесь мы бы хотели пройти эту ситуацию заблаговременно, чтобы принять все решения своевременно", - сказал он.

Что касается пассажирского движения, то Белозеров также попросил увеличить объем субсидирования пассажирских перевозок РЖД. Сейчас, согласно проекту бюджета, субсидии, которые выделят на пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах, составят почти 9 млрд рублей в 2020 году, в 2021 и 2022 годах - по 9,2 млрд рублей.

"Я просил поддержать нашу позицию по пригородным перевозкам: нам необходима компенсация… Необходима большая компенсация из федерального бюджета", - сказал Белозеров.

Совещание по вопросу финансового плана и инвестиционной программы РЖД на 2020 год глава российского правительства провел в поезде, который следует по маршруту Новосибирск - Барнаул.

В ходе совещания Медведев напомнил, что планируемый объем инвестпрограммы РЖД на три года составляет 2,5 трлн рублей, в том числе в 2020 году на эти цели предусмотрено более 820 млрд рублей. Большая часть инвестиций должна быть направлена на развитие инфраструктуры, модернизацию железнодорожных путей, обновление локомотивного парка, добавил Медведев.

Теги
РоссияБелозеров, Олег Валентинович
Реклама на ТАСС
Греф заявил, что Сбербанк не успеет до конца года подключиться к Системе быстрых платежей
Разработка систем для подключения СБП закончится в середине января 2020 года, отметил глава банка
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС