РЖД планируют в течение двух лет подготовить новую систему тарифов

НОВОСИБИРСК/БАРНАУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор РЖД Олег Белозеров во время совещания, посвященного проекту финансового плана и инвестиционной программы РЖД на 2020 год попросил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева дать РЖД поручение подготовить в течение двух лет новую систему грузовых железнодорожных тарифов госкомпании.

По словам Белозерова, ввести ее в таком случае можно было бы уже в 2026 году.

"Сама система тарифообразования с нашей точки зрения устарела. И я неоднократно докладывал, что у нас существует перекрестное субсидирование. Мы просили бы дать нам поручение в течение двух лет подготовить новую систему расчета стоимости услуг на жд-перевозки, согласовать их со всеми участниками рынка, доложить в правительство и ввести с 2026 года, поскольку традиционно существует вопрос, что решения принимаются быстро, они непонятны грузоотправителям. Здесь мы бы хотели пройти эту ситуацию заблаговременно, чтобы принять все решения своевременно", - сказал он.

Что касается пассажирского движения, то Белозеров также попросил увеличить объем субсидирования пассажирских перевозок РЖД. Сейчас, согласно проекту бюджета, субсидии, которые выделят на пассажирские перевозки в плацкартных и общих вагонах, составят почти 9 млрд рублей в 2020 году, в 2021 и 2022 годах - по 9,2 млрд рублей.

"Я просил поддержать нашу позицию по пригородным перевозкам: нам необходима компенсация… Необходима большая компенсация из федерального бюджета", - сказал Белозеров.

Совещание по вопросу финансового плана и инвестиционной программы РЖД на 2020 год глава российского правительства провел в поезде, который следует по маршруту Новосибирск - Барнаул.

В ходе совещания Медведев напомнил, что планируемый объем инвестпрограммы РЖД на три года составляет 2,5 трлн рублей, в том числе в 2020 году на эти цели предусмотрено более 820 млрд рублей. Большая часть инвестиций должна быть направлена на развитие инфраструктуры, модернизацию железнодорожных путей, обновление локомотивного парка, добавил Медведев.