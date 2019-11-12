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"Победу" обязали изменить правила провоза ручной клади

При проверке лоукостера были найдены нарушения, которые влияют на ухудшение уровня обслуживания пассажиров
Описание
© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ространснадзор в ходе проверки авиакомпании "Победа" выявил нарушения воздушного законодательства в правилах перевозки ручкой клади и выдал предписание привести правила в соответствие с законодательством. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Ространснадзора.

"Да, проверка в отношении авиакомпании "Победа" Ространснадзором проводилась. Были выявлены нарушения, которые влияют на ухудшение уровня обслуживания пассажиров. Внутренние правила перевозки (ручной клади - прим. ТАСС), действующие в компании, не соответствуют требованиям воздушного законодательства, в связи с чем службой было выдано предписание перевозчику привести эти правила в соответствие", - сообщили в пресс-службе Ространснадзора, отвечая на соответствующий запрос.

Согласно федеральным авиационным правилам, авиаперевозчик не может устанавливать норму веса ручной клади для бесплатного провоза в менее 5 кг, габариты ручной клади перевозчик может установить сам. При этом пассажир имеет право перевозить в салоне воздушного судна без взимания платы дамскую или мужскую сумку, рюкзак или портфель, верхнюю и деловую одежду, вещи медицинской и реабилитационной необходимости, пакеты с приобретенными в магазинах duty-free товарами.

С 18 февраля "Победа" ввела две нормы провоза ручной клади, пассажир самостоятельно может выбрать между ними: это или провоз не более 10 кг, но с габаритами 36х30х4 см, плюс сверх нормы перечень вещей из федеральных авиационных правил (букет цветов, верхняя одежда и пр.), или же без ограничений веса и типа провозимых предметов, но в пределах габаритов ручной клади 36х30х27 см.

Ранее сообщалось, что лоукостер "Победа" в дополнение к установленной норме ручной клади разрешил пассажирам брать на борт самолета ноутбук.

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Россия
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