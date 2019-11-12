Еврейская АО просит правительство РФ помочь в заключении контрактов на мазут для котельных

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Губернатор Еврейской автономной области, где осенью этого года был введен режим ЧС из-за неготовности региона к отопительному сезону, Александр Левинталь попросил помочь региону в заключении долгосрочных контрактов на поставку мазута для котельных. С такой просьбой он обратился во вторник к вице-премьеру РФ Виталию Мутко на всероссийском селекторном совещании о ходе подготовки регионов к осенне-зимнему периоду.

В конце октября в Еврейской АО ввели режим ЧС из-за проблем с началом отопительного сезона. В 16 населенных пунктах, где проживают 10% населения региона (более 16 тыс. человек), не хватало топлива, ряд котельных был не готов к зиме. Региону из федерального бюджета было выделено дополнительное финансирование на закупку угля и ремонт котельных. Как сообщил ТАСС во вторник глава региона, в настоящее время запасов угля, сформированных на большей части территории Еврейской автономной области, должно хватить на месяц работы котельных. При этом запасы мазута рассчитаны на несколько дней.

"Мы "с колес" сегодня везем мазут, решаем вопрос, но нужны долговременные поставки. Наши представители вылетели в Ангарск, работали с компаниями, которые находятся на НПЗ, но никто не хочет заключать долгосрочный контракт. Мы бы просили поручить Минэнерго помочь заключить долговременный контракт на поставку мазута, чтобы не зависеть от двух-трехдневных поставок топлива", - обратился Левинталь к заместителю председателя правительства РФ.

Он добавил, что паспорта готовности к отопительному сезону готовы только у трех из пяти районов региона. В остальных случаях еще не подготовлены котельные - нужно дополнительное оборудование, которое сейчас в пути.

Левинталь пояснил, что такая ситуация с отоплением сложилась из-за несбалансированности бюджета - более миллиарда рублей было выделено на социальные нужды, на топливо их потратить нельзя. Сейчас власти Еврейской автономной области совместно с Минфином РФ работают над сбалансированностью бюджета региона, чтобы в дальнейшем избежать подобных проблем.

Как отметил Мутко, до конца недели он обсудит с Минфином баланс бюджета региона и изучит возможности создания стабильной системы снабжения топливом.