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Финансовый директор Сбербанка Морозов покинет свой пост

Александр Морозов оставит должность с 1 июля 2020 года, отметил глава банка Герман Греф

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Финансовый директор Сбербанка Александр Морозов покинет свою должность с 1 июля 2020 года, сообщил журналистам глава банка Герман Греф.

"Финансовый директор Александр Морозов в ходе наблюдательного совета обратился с просьбой оставить должность с 1 июля следующего года", - сказал Греф.

Он отметил, что Морозов продолжит работу в составе группы Сбербанка.

Греф также сообщил, что его советником будет назначена Александра Бурико из "Русала", Морозов будет курировать ее деятельность и передаст дела перед своим уходом.

"Александра Бурико со временем сменит Морозова, до своего ухода он будет курировать ее деятельность", - отметил Греф.

Теги
РоссияГреф, Герман Оскарович
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