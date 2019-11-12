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Греф заявил, что Сбербанк не успеет до конца года подключиться к Системе быстрых платежей

Разработка систем для подключения СБП закончится в середине января 2020 года, отметил глава банка
Глава Сбербанка Герман Греф Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Глава Сбербанка Герман Греф
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Сбербанк физически не успеет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) Банка России до конца 2019 года. Об этом журналистам сообщил глава банка Герман Греф.

"К сожалению, ситуация такова, что это невозможно сделать [до конца года]. Это физически невозможно сделать, это требует у нас внутри банка очень существенной доработки шестнадцати базовых систем", - сказал Греф.

Он уточнил, что разработка систем для подключения СБП закончится в середине января 2020 года, тогда же начнется тестирование. По словам Грефа, подключение к СБП будет проходить поэтапно, при этом банкир не стал называть окончательных сроков.

В начале ноября глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор назначил штраф за не подключение к Системе быстрых платежей единственному системно значимому банку, который еще не подключился к СБП.

Системно значимые банки должны были подключиться к СБП до 1 октября этого года, а банки с универсальной лицензией могут это сделать до 1 октября 2020 года. Сбербанк как системно значимый банк до сих пор этого не сделал.

О системе

Банк России в начале 2019 года запустил систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Кроме того, предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будут существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%. Эти тарифы начали действовать с 1 октября 2019 года.

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Россия
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