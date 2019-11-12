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Метро Москвы с 2021 года планируют проектировать с помощью информационного моделирования

Компания "Мосинжпроекта" и Китайская железнодорожная строительная корпорация заключили соглашение об обмене информационными технологиями

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Компания "Мосинжпроект" (единый оператор строительства метро в Москве) и Китайская железнодорожная строительная корпорация (China Railway Construction Corporation, CRCC) заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Москва получит программное обеспечение для перехода к 2021 году на BIM-проектирование (технология информационного моделирования). Об этом журналистам во вторник сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В ходе поездки в Китай заключено соглашение между компаниями "Мосинжпроекта" и CRCC об обмене информационными технологиями. Коллеги уже в основном перешли на BIM-технологии по проектированию. Мы этот опыт изучаем и в 2021 году планируем полностью перейти на проектирование метрополитена в BIM-технологиях", - сказал Хуснуллин.

Он также выразил надежду, что специалисты компании CRCC окажут содействие в быстром переходе на BIM-проектирование. "Мы договорились, что CRCC передаст нам данное программное обеспечение", - резюмировал заммэра.

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