Минтранс настаивает на включении ВСМ Петербург - Нижний Новгород в магистральный план

НОВОСИБИРСК/БАРНАУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Глава Минтранса Евгений Дитрих видит необходимость включить проект строительства высокоскоростной магистрали Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород в магистральный план развития инфраструктуры. Об этом он сообщил на совещании, посвященном проекту финансового плана и инвестиционной программы РЖД на 2020 год. Совещание с участием премьер-министра Дмитрия Медведева прошло в поезде, следующем по маршруту Новосибирск - Барнаул.

"Одним из важных направлений для нас является развитие высокоскоростного сообщения. Сформирован комплексный проект создания высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород. Совместно с аналитическим центром при правительстве мы ведем работу по включению проекта в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры", - сказал он.

Министр транспорта отметил, что реализация этого проекта станет драйвером для научно-технического прогресса, "будет способствовать локализации передовых технологий и производств, развитию агломерации и сближению регионов". Проектная документация по строительству части этой ВСМ уже разработана и прошла госэкспертизу, добавил Дитрих.

Он также напомнил, что РЖД планируют в 2020-2021 годах завершить первый этап модернизации БАМа и Транссиба и приступить ко второму этапу.

В апреле этого года президент РФ Владимир Путин поддержал идею проектирования ВСМ Москва - Санкт-Петербург. РЖД планировали приступить к проектированию осенью. Стоимость строительства высокоскоростной магистрали предварительно оценивается в 1,5 трлн рублей, говорил в июне вице-премьер РФ Максим Акимов.

Строительство высокоскоростной магистрали Москва - Нижний Новгород может начаться в 2020 году, сообщил в конце октября генеральный директор "Российских железных дорог" Олег Белозеров. Одобрение проекта правительством компания ожидает получить до конца 2019 года. Весь проект по строительству ВСМ Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород планируется завершить в 2026 году.