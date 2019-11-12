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Глава Магаданской области намерен решить с "Аэрофлотом" проблему доступности билетов

Сергей Носов отметил, что до решения этого вопроса жителям региона придется покупать билеты заранее

ТАСС, 12 ноября. Губернатор Магаданской области Сергей Носов обратился к министру транспорта Евгению Дитриху и генеральному директору "Аэрофлота" Виталию Савельеву с просьбой помочь решить вопрос доступности авиабилетов по плоским тарифам (единые тарифы с фиксированной ценой, независящей от даты приобретения билета) для жителей Колымы. Об этом во вторник сообщил журналистам глава региона.

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Ранее Минтранс РФ говорил о необходимости пересмотреть механизм субсидируемых государством плоских тарифов "Аэрофлота", так как он убыточен для авиакомпании, а также нарушает конкуренцию на дальневосточном направлении. Кроме того, до 70% таких билетов в Магаданской области выкупают вахтовики.

"Плоские тарифы" - идея хорошая, но, к сожалению, она превратилась со временем в плоские тарифы для всех. Прежде всего дешевые билеты выкупали предприятия, работающие вахтовым методом. Вопрос подняли, резонанс был, в том числе среди промышленников. Мы эту тему продолжим, я обратился к министру транспорта [России], к генеральному директору "Аэрофлота" с просьбой о встрече на "Транспортной неделе", чтобы урегулировать вопрос. Нужны преференции и гарантии для жителей Магаданской области, что они смогут приобретать билеты по плоским тарифам", - сообщил Носов.

Глава региона добавил, что сейчас, до решения проблемы, видит один выход из ситуации: нужно приобретать билеты заранее.

В этом году "Аэрофлот" открыл продажу авиабилетов по плоским тарифам намного позже, чем всегда - 8 ноября, обычно это происходило в начале осени. Рейсы по дальневосточным направлениям будут осуществлять сам "Аэрофлот" и его дочерний перевозчик "Россия". С первых дней старта продажи в Магаданской области, как сообщили в кассах компаний, дешевых билетов почти не осталось, так как люди начали активно скупать билеты из-за боязни не суметь улететь в отпуск в следующем году.

"Транспортная неделя" - ежегодное деловое событие, проводимое в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации и включающее серию общероссийских и международных мероприятий по проблематике транспорта. В этом году мероприятие пройдет в Москве с 16 по 21 ноября.

Билеты по плоским тарифам

Программа предоставления билетов по плоским тарифам работает в России с 2015 года. Сейчас она действует на рейсах из Москвы во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Магадан, Симферополь, Калининград и в обратных направлениях. С 2018 года к программе присоединилась дочерняя компания "Аэрофлота" - "Россия", что позволило существенно увеличить общий объем перевозок пассажиров на Дальний Восток.

Теги
РоссияМагаданская область
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