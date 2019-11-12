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Ульяновская область намерена заключить 20 экспортных контрактов за год работы хаба в Чехии

Торгово-логистический хаб "Сделано в Ульяновской области" начал работу в Чехии в конце сентября

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Предприниматели Ульяновской области рассчитывают заключить за год работы торгово-логистического хаба в Чехии не менее 20 экспортных контрактов. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на национальном конгрессе "Модернизация промышленности России: Приоритеты развития" в Москве.

"В Ульяновской области для решения проблем предприятий, связанных с выходами на зарубежные рынки, и для повышения интенсивности экспортных потоков создан экспортный хаб в Чешской Республике. <…> Прогнозируемый эффект первого года работы нашего хаба - продвижение не менее 20 экспортных товарных групп и заключение не менее 20 первичных экспортных контрактов", - привели слова Морозова в его пресс-службе.

Губернатор добавил, что эта работа ведется по нацпроекту "Международная кооперация и экспорт". "Благодаря хабу ульяновские предприятия смогут реализовывать на территории Европейского Союза уже растаможенную, доставленную до покупателя продукцию, что в значительной мере увеличит ее конкурентоспособность. В дальнейшем мы планируем создать аналогичные хабы на территории Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии", - отметил Морозов.

По его мнению, опыт региона по созданию хаба будет полезен другим субъектам России. "В случае создания таких хабов, российские компании смогут преодолеть множество барьеров. В их числе сложная логистика, перебои в наличии товара на территории Евросоюза, сложные процедуры поставки товаров на европейский рынок, высокая стоимость транспортировки образцов продукции, поиск инвесторов и потенциальных закупщиков региональной продукции", - пояснил глава региона.

Торгово-логистический хаб "Сделано в Ульяновской области" начал работу в Чехии в конце сентября. Через площадку осуществляется поиск партнеров для предприятий Ульяновской области, проводятся переговоры между региональным бизнесом и иностранными компаниями, продвигаются региональные бренды, оказывается помощь ульяновским компаниям в открытии собственных представительств за рубежом и создание совместных предприятий на территории другого государства.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение в России доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.

Теги
РоссияУльяновская область
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