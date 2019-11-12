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Победители премии "Экспортер года" получат бонусы при поставках за рубеж

В числе бонусов также значатся персональное сопровождение переговоров с иностранными партнерами, бонусный тариф на обслуживание экспортного контракта, а также участие в селекционных программах, бизнес-миссиях, выставках

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Победители премии "Экспортер года" получат дополнительную поддержку при поставках своей продукции за рубеж. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС гендиректор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.

"Российский экспортный центр для всех победителей готовит специальный пакет дополнительных предложений. Это касается и "золотого" домена на мировых электронных площадках для тех, кому это нужно, будем существенно субсидировать расходы по размещению соответствующей продукции на электронных площадках и раскрутку, с большой скидкой [предоставим]страховой полис ЭКСАРа (Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций - прим. ТАСС), который позволяет сделать защиту по поставкам и по кредитованию", - сказал Слепнев.

В числе бонусов также персональное сопровождение переговоров с иностранными партнерами, бонусный тариф на обслуживание экспортного контракта, а также участие в селекционных программах, бизнес-миссиях, выставках, сообщил руководитель РЭЦ. Такая поддержка, по его словам, поможет российским копаниям, выигравшим конкурс, лучше продвигаться на зарубежных рынках.

Победители премии

В рамках пресс-конференции в ТАСС гендиректор РЭЦ объявил экспортеров года. Награждение лауреатов пройдет в Москве 14 ноября в рамках международного экспортного форума "Сделано в России". Заявки на участие в конкурсе поступили от более 1 тыс. 600 компаний, 70% которых - малый и средний бизнес, сообщил Слепнев. Лидерами по количеству заявок стали Центральный и Приволжский федеральные округа.

Победители объявлены по десяти номинациям - пять для крупного и пять для малого бизнеса. В сфере промышленности победителями стали Волжский трубный завод и научно-производственная фирма "Поток интер" (малый бизнес, МСП), в сфере высоких технологий экспортерами года стали производитель ядерного топлива ТВЭЛ и производитель презентационных роботов "Промобот" (МСП), экспортерами года в агропромышленном секторе стали "Нижегородский масло-жировой комбинат" и производитель консервированных овощей "Плодоимпорт" (бренд "Дядя Ваня"), в сфере услуг победителями стали "РЖД Логистика" и "ИТ Профессиональные Решения" (МСП). Награду "новая география" получил производитель компонентов кормов и продуктов питания из семян маслосодержащих культур "Содружество". Прорывом года в малом бизнесе названа компания "Нейрософт", производящая оборудование для нейрофизиологии, функциональной диагностики, терапии, аудиологии и реабилитации.

О премии

Премия "Лучший российский экспортер" учреждена в 1998 году. С 2008 года она проводилась под эгидой Министерства промышленности и торговли. В 2015 году был разработан новый формат премии: название изменено на "Экспортер года", в качестве основного критерия отбора участников установлен несырьевой экспорт. В 2019 году премия вошла в перечень мер национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Премия проводится на конкурсной основе в два этапа. Сначала победители награждались на уровне 8 федеральных округов, далее определялись лучшие в каждой номинации на национальном уровне. Итоговая торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках международного экспортного форума "Сделано в России" 14 ноября.

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