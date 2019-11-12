Ввод ТЭС "Ударная" в Тамани могут перенести на два года из-за проблем с газоснабжением

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минэнерго РФ не исключает переноса сроков ввода теплоэлектростанции (ТЭС) "Ударная" в Краснодарском крае, которую строит "Технопромэкспорт" (входит в "Ростех"), на срок до двух лет из-за проблем с получением технических условий на газоснабжение станции. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"Инвестор пока не обратился к нам официально с "движкой" сроков, но с учетом того, что мы не видим активных строительно-монтажных работ, которые там должны были бы проводиться, мы понимаем, что, скорее всего, сроки сдвинутся на год, полтора, два", - сказал Грабчак.

Он отметил, что перенос сроков может быть обусловлен тем, что у компании возникли сложности с получением технических условий на газоснабжение блоков станции. "Он [инвестор] говорил, что есть риски сдвижки сроков реализации этого проекта как раз из-за того, что техническое условие на газоснабжение не получено и инвестор не понимает, не может контрактовать основное оборудование", - пояснил замминистра.