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Акции UTair на Мосбирже выросли более чем на 10%

На пике роста цена акций достигала 7,66 рубля за бумагу

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Обыкновенные акции авиакомпании UTair по состоянию на 16:17 мск растут на 10,9%, до 7,3 рубля за бумагу, в ходе торгов на Московской бирже после заявлений главы Сбербанка Германа Грефа о том, что банк не намерен банкротить авиаперевозчика.

При этом на пике роста в 16:56 мск цена акций достигала 7,66 рубля за акцию, что на 16,4% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Греф также отметил, что авиаперевозчик представил план по финансовому оздоровлению, который был согласован со Сбербанком, и выразил надежду, что UTair сможет договориться и с остальными кредиторами.

UTair - четвертая по величине авиакомпания в России, которая в 2018 году перевезла более 7,9 млн человек, - испытывает финансовые трудности. В 2015 году авиаперевозчик заключил соглашение с 11 банками по двум синдицированным кредитам - на 15,4 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд рублей с погашением в 2027 году. Кроме того, UTair привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году. В декабре 2018 года перевозчик не заплатил 1 млрд рублей процентов по кредиту на 15,4 млрд рублей. Чистый убыток группы в 2018 году составил почти 22 млрд рублей (годом ранее чистая прибыль компании достигала 2,43 млрд рублей).

Авиакомпания с конца 2018 года ведете переговоры с кредиторами о реструктуризации кредитов.

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