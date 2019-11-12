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Минэнерго РФ предлагает прописать в СПИК требования к экспорту газовых турбин

Заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак добавил, что совместное предприятие General Electric и "Интер РАО" готово локализовать газовую турбину по СПИК

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минэнерго РФ предлагает зафиксировать в СПИК требования к производителям энергооборудования, заключившим специнвестконтракты на локализацию в России газовых турбин средней и большой мощности, по объему экспорта машин. Об этом сообщил журналистам заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак.

"Мы, например, предлагали прописать в этом СПИКе и отфиксировать, что все газовые турбины, которые будут в этот трехлетний период (локализации - прим. ТАСС) поставлены на территорию Российской Федерации, не локализованные, на тот же объем после реализации локализации компания - инвестор должна обязаться поставить турбину на экспорт, например. Это было бы разумно, и это бы нас защитило с точки зрения недобросовестности инвесторов и возможных наших опасений насчет их желания поставить нам нелокализованную технику", - сказал он.

"Мы обсуждаем это, решения нет (предложение по экспорту в рамках СПИК - прим. ТАСС), это может быть реализовано в рамках СПИК 2.0", - добавил Грабчак.

Он также добавил, что компания "Русские газовые турбины", которой владеют американская General Electric (GE) и российская "Интер РАО", заявила о желании работать над повышением локализации газовой турбины в рамках СПИК.

"GE хочет [заниматься локализацией турбины в рамках СПИК]. По крайней мере заявляют, что идут на тех же условиях, что и Siemens", - сказал Грабчак.

В июле СТГТ (СП Siemens и "Силовых машин") направил в Минпромторг заявление на заключение специнвестконтракта, позднее оно было направлено министерством на доработку.

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