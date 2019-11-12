Россия готовит стратегию экономического партнерства БРИКС

БРАЗИЛИА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия активно работает над содержанием новой версии Стратегии экономического партнерства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) до 2025 года. Об этом говорится в распространенном во вторник по итогам встречи министров торговли стран "пятерки" в Бразилиа заявлении Минэкономразвития РФ. Ведомство на встрече представлял замминистра Азер Талыбов.

Как уточняется, представитель министерства представил зарубежным коллегам торгово-экономические инициативы российского председательства в "пятерке" в 2020 году, среди которых развитие и интеграция удаленных территорий, обмен опытом в сфере оценки регулирующего воздействия, электронная торговля, применение цифровых решений в сфере интеллектуальной собственности, продвижение технологий искусственного интеллекта. "Все эти направления сотрудничества найдут свое отражение в новой версии Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года, над содержанием которой сейчас активно работает российская сторона", - приводит ведомство его слова.

Одним из итогов министерской встречи стало подписание Меморандума о взаимопонимании в области торговли и инвестиций с целью создания практической основы для совершенствования инвестиционного климата стран БРИКС, сообщили в ведомстве. В итоговом заявлении встречи также нашли отражение договоренности о продвижении сотрудничества стран объединения в области торговли и инвестиций, электронной торговли, поддержки МСП, интеллектуальной собственности, технического регламента, стандартизации, метрологии, а также оценки соответствия.

9-я встреча министров экономики и внешней торговли стран БРИКС, прошла в Бразилиа в понедельник накануне саммита "пятерки", который пройдет в бразильской столице 13-14 ноября, уточнили в Минэкономразвития.