Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
БРИКС

Россия готовит стратегию экономического партнерства БРИКС

Она включает в себя развитие и интеграцию удаленных территорий, обмен опытом в сфере оценки регулирующего воздействия, электронную торговлю и другие положения

БРАЗИЛИА, 12 ноября. /ТАСС/. Россия активно работает над содержанием новой версии Стратегии экономического партнерства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) до 2025 года. Об этом говорится в распространенном во вторник по итогам встречи министров торговли стран "пятерки" в Бразилиа заявлении Минэкономразвития РФ. Ведомство на встрече представлял замминистра Азер Талыбов.

Как уточняется, представитель министерства представил зарубежным коллегам торгово-экономические инициативы российского председательства в "пятерке" в 2020 году, среди которых развитие и интеграция удаленных территорий, обмен опытом в сфере оценки регулирующего воздействия, электронная торговля, применение цифровых решений в сфере интеллектуальной собственности, продвижение технологий искусственного интеллекта. "Все эти направления сотрудничества найдут свое отражение в новой версии Стратегии экономического партнерства БРИКС до 2025 года, над содержанием которой сейчас активно работает российская сторона", - приводит ведомство его слова.

Одним из итогов министерской встречи стало подписание Меморандума о взаимопонимании в области торговли и инвестиций с целью создания практической основы для совершенствования инвестиционного климата стран БРИКС, сообщили в ведомстве. В итоговом заявлении встречи также нашли отражение договоренности о продвижении сотрудничества стран объединения в области торговли и инвестиций, электронной торговли, поддержки МСП, интеллектуальной собственности, технического регламента, стандартизации, метрологии, а также оценки соответствия.

9-я встреча министров экономики и внешней торговли стран БРИКС, прошла в Бразилиа в понедельник накануне саммита "пятерки", который пройдет в бразильской столице 13-14 ноября, уточнили в Минэкономразвития.

Теги
РоссияБРИКС
Реклама на ТАСС
Квартиры обанкротившегося Рускобанка в Петербурге проданы за 67 млн рублей
Торги проводились по поручению Агентства по страхованию вкладов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС